Retegui, l’uomo del momento: l’Italia e quella trattativa con il Pescara

Se già alla sola convocazione Mateo Retegui aveva fatto parlare di sé, dopo i due goal arrivati contro Inghilterra e Malta l'attaccante del Tigre diviene per diritto l'uomo del momento. Il classe '99 rientra anche tra i principali nomi di mercato accostati ad alcuni club di Serie A, come Milan, Roma e Inter. Eppure, come riportato da Tuttoc.com, l'italoargentino sarebbe potuto arrivare in Italia già 3 anni fa.