Dalla Spagna: “Real Madrid, per Ancelotti match ball al Mondiale per Club”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, uno dei tecnici più vincenti della storia, si gioca - forse - il posto in panchina in Marocco

Daniele Triolo

La riconoscenza, è palese, non appartiene al mondo del calcio. Secondo quanto riferito, infatti, in Spagna da 'Relevo', Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si giocherà un match ball per mantenere l'incarico sulla panchina delle 'Merengues' in occasione dell'imminente Mondiale per Club in programma in Marocco. Il Real Madrid giocherà la prima sfida domani alle ore 20:00 contro l'Al-Ahly.

L'anno passato Ancelotti ha portato il Real Madrid a vincere la Liga e la Champions League. In questa stagione, però, i 'Blancos' stanno accusando ripetute battute a vuoto. Persa male (1-3) la Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, il Real Madrid vede scappare i rivali storici anche a +8 in vetta alla classifica del campionato. Qualcosa, a quanto pare, sembra essersi rotto tra il tecnico ex Milan e la squadra iberica.

Ancelotti avrebbe perso credito e c'è la sensazione che la stagione andrà avanti per inerzia, anche per via dei ripetuti problemi fisici di alcuni dei calciatori più importanti della rosa del Real Madrid. Ancelotti sa benissimo come va il calcio, è conscio che le aspettative alla 'Casa Blanca' sono altissime, ma il fatto di poter contare su 15-16 giocatori forti ma con acciacchi, compreso il bomber Karim Benzema, non lo sta aiutando nella sua missione.

Il Mondiale per Club, dunque, per ridare slancio alla sua avventura nella Capitale spagnola. Altrimenti il suo futuro potrebbe anche essere lontano da Madrid. Milan, Pioli via a fine stagione? Due i possibili sostituti >>>