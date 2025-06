Tijjani Reijnders è in procinto di trasferirsi dal Milan al Manchester City: in giornata sosterrà le visite mediche con il club inglese

Si sta per concretizzare il trasferimento, ormai definito da diversi giorni, di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City in questa prima finestra estiva di calciomercato . La conferma arriva dagli esperti di mercato e dallo stesso giocatore olandese.

"Affare fatto e confermato! Tijjani Reijnders al Manchester City dal Milan per 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus (10 semplici e 5 più difficili). Contratto fino al 2030 a 8 milioni di euro all'anno. Visite mediche previste per oggi", ha scritto, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X', il giornalista Nicolò Schira.