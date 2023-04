Calciomercato – Dalla Spagna: “Real Madrid pronto a sacrificare Diaz”

Nelle ultime settimane si è rivelato uno degli uomini fondamentali per permettere al Milan di spingersi così in là in Champions League ed ha tenuto spesso galla il Diavolo anche in campionato, ma la sua permanenza in rossonero non sembra essere per nulla certa. Ovviamente stiamo facendo riferimento a Brahim Diaz, il trequartista spagnolo che ha dimostrato la sua crescita nei due impegni con il Napoli, ma che è di proprietà del Real Madrid.