Rangnick, i suoi concittadini sono sicuri: “Vincerà lo scudetto al Milan”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha effettuato un interessante viaggio a Backnang, luogo di nascita di Ralf Rangnick, che a breve sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Milan.

A Backnang si respira molta fiducia per il lavoro che Rangnick svolgerà al Milan, a tal punto che alcuni concittadini si sbilanciano. E' il caso di Herrmann, che lavora in una ditta di componenti per auto: "Rangnick al Milan vincerà lo scudetto. Sicuro. Tra quattro anni. Tempo? Dovranno darglielo: quando ha potuto sviluppare il suo progetto, Ulm, Hoffenheim, Lipsia, ha sempre fatto centro. Lui passa da zero a cento. Farà tutto, anche l'autista del pullman se servirà. Oppure lo convincerà a dare il massimo perché serve al Milan. E l'autista lo seguirà con entusiasmo. Lui ti trascina, è un motivatore".