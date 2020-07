Rangnick: “Accordo chiuso con il Milan? Ecco la mia risposta”

CALCIOMERCATO MILAN – Nella serata di ieri sono rimbalzate voci relative a un accordo ormai raggiunto tra il Milan e Ralf Rangnick per i prossimi anni. Il club rossonero ha smentito con un comunicato affidato all’ANSA, ma le cose ormai sembrano essere delineate.

Bisogna dire, però, che Rangnick è sembrato piuttosto infastidito per queste voci circolate nelle ultime ore. Un collega tedesco di Sport 1, infatti, ha rivolto una precisa domanda all’allenatore: “Accordo già chiuso con il Milan?”. La risposta di Rangnick è stata secca: “No“. Un no di facciata in attesa della fine della stagione? Probabile, visto che anche per l’emittente non ci sono più dubbi sul fatto che Rangnick sarà il nuovo allenatore e il nuovo direttore tecnico del Milan. INTANTO PER MALDINI SI PROSPETTA UN NUOVO RUOLO, CONTINUA A LEGGERE >>>

