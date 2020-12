Raimondi: “Le ultime sul rinnovo di Calhanoglu e … Haaland” | Milan News

Calciomercato Milan, le news di Raimondi su Calhanoglu e Haaland

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Claudio Raimondi, giornalista sportivo, ieri sera, durante la trasmissione ‘Pressing‘, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan.

Raimondi ha rivelato che mercoledì 16 dicembre è in programma, a ‘Casa Milan‘, un incontro tra la dirigenza del club di Via Aldo Rossi e Gordon Stipic, agente del numero 10 turco.

Le parti sono però ancora distanti. Il Diavolo offre a Calhanoglu un nuovo contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. L’agente del calciatore, al contrario, ne chiede ben 6 netti l’anno.

L’attuale contratto di Calhanoglu con il Milan scadrà il 30 giugno 2021 e per lui non mancano gli estimatori, pronti a prenderlo a parametro zero la prossima estate. Tra questi, l’Inter, che offre più del Milan.

Ma non soltanto Calhanoglu nei pensieri del Milan. Perché, secondo Raimondi, i rossoneri penserebbero a Erling Braut Haaland, classe 2000, centravanti norvegese del Borussia Dortmund.

Il giocatore, assistito da Mino Raiola, è molto amico del rossonero Jens Petter Hauge e continua a chiedergli informazioni sul Milan e su Milano. Con il BVB, dopo l’esonero di Lucien Favre, qualcosa si è rotto e, pertanto, potrebbe verificarsi un clamoroso scenario.

Non esisterebbe la clausola di 75 milioni di euro per Haaland. Raiola ne parlerà con il Milan, con il quale ha altri assistiti, quali Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimović.