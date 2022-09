Leao, il Milan respinge il Chelsea. Ma ora serve accelerare per il rinnovo

Il Chelsea, nella sessione di mercato appena conclusa, ci ha provato per Rafael Leao. Porta in faccia del Milan, ma ora serve il rinnovo

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si è soffermata sull'interesse del Chelsea per Rafael Leao arrivato a fine calciomercato. Le difficoltà in attacco in casa 'Blues' hanno spinto ad alcune valutazioni che hanno portato dritto al portoghese del Milan. I rossoneri, senza nessun dubbio, hanno alzato il muro nei confronti di un club che era pronto a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per accaparrarselo. La nota clausola da 150 milioni di euro era scaduta, ma la volontà rossonera era e resta chiara.