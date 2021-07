PSG, spogliatoio contro Donnarumma e Sergio Ramos: situazione rovente

Rinforzi che rischiano di spaccare lo spogliatoio. Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos, ad un passo dal PSG, non sembrano graditi a tutti

La presenza di Kimpembé e Marquinhos , infatti, sarebbe sufficiente secondo i calciatori del club francese e i rinforzi, almeno in quel reparto, sembrerebbero superflui . L'addio del 'Gran Capitan' al Real Madrid ha creato la possibilità di fare un grande colpo e che Leonardo non ha voluto dire di no alla proprietà, che voleva lo spagnolo. E quindi Ramos firmerà un biennale, diventando uno dei calciatori più pagati del PSG e un perno della rosa.

Stesso problema per Donnarumma. La presenza in rosa di Keylor Navas, uno dei migliori portieri in circolazione, non rendeva necessario l'arrivo di un altro estremo difensore di assoluto livello. Almeno questo è quello che pensano i calciatori del PSG. Inoltre, il costaricense ha prolungato il suo contratto da pochissimo, estendendolo sino al 2024. Il club, però, ha deciso di sfruttare le ghiotte occasioni che gli si sono presentate sia in difesa che in porta. E per la prossima stagione si profila già un duello acceso per difendere i pali.