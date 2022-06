PSG, Pochettino verso l’esonero: il candidato alla sostituzione

Il Paris Saint Germain avrebbe preso la decisione di esonerare Mauricio Pochettino, dopo una stagione non esaltante in Champions League

Il Paris Saint Germain avrebbe ormai preso la decisione irreversibile di esonerare Mauricio Pochettino , dopo una stagione non esaltante in Champions League. Dopo aver cambiato il direttore sportivo con Campos che ha preso il posto di Leonardo, ora anche l’allenatore è pronto a saltare.

In pole per la sostituzione c'è Zinedine Zidane, ma l’allenatore ex Real Madrid avrebbe già detto di no, perché aspetta la nazionale francese. Questo è quanto riferisce 'Sky Sport Uk'. Anche 'Les Bleus', infatti, non attraversano un gran momento. Un Europeo deludente e una Nations League iniziata così così mettono Deschamps sulla graticola. Zidane spera in una chiamata della nazionale francese, ma il PSG proverà a convincerlo.