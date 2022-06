MERCATO MILAN E TOP NEWS – Offerta De Ketelaere, occhi su Sabitzer

Tantissime, come sempre, le notizie sul Milan anche in questo lunedì 13 giugno. Si parte dal calciomercato. L'apertura ufficiale della sessione estiva si avvicina e le società iniziano a muoversi. I dirigenti rossoneri sembrano avere già le idee chiare sui ruoli in cui rinforzarsi. Importanti aggiornamenti sulle trattative del Milan in entrata ed in uscita. Infine, c'è la nostra consueta esclusiva del giorno. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.