PSG, ufficiale l’arrivo di Luis Campos in società | Ligue 1 News

La notizia era nell'aria dal termine della Ligue 1 , ovvero da quando il PSG aveva, di fatto, silurato l'ex rossonero Leonardo de Araújo dal ruolo di direttore sportivo pur senza mai comunicarlo in via ufficiale.

Da quest'oggi, però, è noto come sia Luis Campos, portoghese classe 1957, ex dirigente in Francia per Lille e Monaco, il nuovo 'Football Advisor' del club Campione di Francia in carica.