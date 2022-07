PSG, il Fair Play Finanziario blocca il calciomercato: budget limitato

Da questa estate inizia un nuovo ciclo triennale di studi e verifiche dei conti per tutti i club europei. Nessuno può superare i 60 milioni di euro di perdite nel periodo sopra indicato e i regolamenti stabiliscono inoltre che la spesa per gli stipendi le commissioni degli agenti non deve superare il 70% delle entrate del club. Un vincolo, quest'ultimo, che spiega bene le difficoltà nel definire alcune trattative. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?