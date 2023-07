PSG, Donnarumma in bilico? Luis Enrique non è convinto

Come riportato da calciomercato.com, Luis Enrique non sarebbe convinto di Donnarumma che potrebbe lasciare il PSG

Come riportato da calciomercato.com l'arrivo di Luis Enrique al PSG potrebbe cambiare alcune dinamiche. Giungono voci dalla Francia riguardo Donnarumma. L'allenatore non sarebbe convinto: causa le difficoltà del classe '99 nel gioco coi piedi, ritenuto molto importante nella filosofia di Luis Enrique. Donnarumma, per il PSG quini potrebbe non essere incedibile. Attualmente percepisce 7 milioni netti all'anno, senza considerare i ricchi bonus, ed è legato ai parigini da un contratto fino a giugno 2026. L'italiano, quindi, potrebbe partire con un'offerta congrua. L'avventura francese di Donnarumma potrebbe essere alla fine.