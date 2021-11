Premier League – Rangnick è manager ad interim del Manchester United

Ralf Rangnick, accostato in passato alla panchina del Milan, prende in corsa la guida del Manchester United. Contratto fino al 30 giugno 2022

Daniele Triolo

La notizia, nell'aria da qualche giorno, ora è anche ufficiale. Ralf Rangnick, accostato nel recente passato alla panchina del Milan, è il nuovo manager ad interim del Manchester United, club della Premier League inglese. Il tutto non appena otterrà il permesso di lavoro per il Regno Unito. Lo ha comunicato la società britannica attraverso i propri canali ufficiali.

Rangnick, classe 1958, ha firmato un contratto, dunque, da allenatore fino al 30 giugno 2022. Ma Manchester United e tecnico tedesco, con un passato nel TSG Hoffenheim, nello Schalke 04 e nel RB Lipsia, sono d'accordo per proseguire il rapporto per ulteriori due stagioni, fino al 30 giugno 2024.

Non come allenatore, però, bensì come consulente della società. Fino a che Rangnick non avrà ultimato le pratiche per il suo permesso di lavoro, Michael Carrick continuerà a guidare la prima squadra. L'allenatore tedesco, intanto, ha rilasciato le prime parole ufficiali da manager dei 'Red Devils' ai canali ufficiali del club.

"Sono eccitato di unirmi al Manchester United e focalizzato affinché questa sia una stagione di successo per il club - ha detto Rangnick a 'manutd.com' -. La squadra è piena di talento, un grande equilibrio tra gioventù ed esperienza. Tutti i miei sforzi, nei prossimi sei mesi, sarà per aiutare questi giocatori ad esprimere il loro potenziale. Sia individualmente, sia, più importante, come squadra".

"Dopo di questo - ha concluso Rangnick -, non vedo l'ora di supportare il club nei suoi obiettivi a lungo termine come consulente".