Premier League – Chelsea, ufficiale il ritorno di Lampard in panchina

Frank Lampard, ex centrocampista ed ex manager del Chelsea, torna sulla panchina dei 'Blues'. Sostituisce l'esonerato Graham Potter

Lampard ha firmato un contratto da traghettatore , fino al prossimo 30 giugno . Vedremo, quindi, se otterrà la conferma anche per la prossima stagione in base ai risultati che otterrà oppure se lascerà il posto ad uno tra Luis Enrique e Julian Nagelsmann . Tecnici che, nelle ultime ore, sembravano aver portato avanti dei dialoghi con i 'Blues'.

Lampard è una leggenda dalle parti di 'Stamford Bridge'. Con la maglia del Chelsea, infatti, ha giocato 648 partite in 13 stagioni, dal 2001 al 2014 e realizzato ben 211 gol . In questo lasso di tempo a Londra , l'ex numero 8 ha conquistato ben 13 trofei , tra cui tre Premier League, una Champions League e un'Europa League .

Leggenda dei 'Blues' in campo, non benissimo da tecnico

Ma come si ricorderà Lampard ha già guidato il Chelsea in una precedente esperienza: 84 gare in due anni, tra il 2019 e il 2021, con 44 vittorie, 17 pareggi e 23 sconfitte. Sarà in panchina nella prossima sfida di campionato contro il Wolverhampton e, ovviamente, in occasione dell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Real Madrid.