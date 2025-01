Possibile ritorno in Serie A per un ex attaccante del Milan: ecco chi è

André Silva ha già calcato i campi della Serie A indossando la maglia del Milan nella stagione 2017/2018. Sebbene la sua esperienza in rossonero non sia stata memorabile, il portoghese ha comunque dimostrato il suo valore in altre piazze europee, tra cui il Siviglia, l’Eintracht Francoforte e l’RB Lipsia , confermandosi un attaccante di livello internazionale.

Un’occasione per rilanciarsi

Il possibile ritorno in Italia rappresenterebbe per André Silva un’occasione per rilanciarsi dopo alcune stagioni altalenanti, mentre per Torino e Venezia si tratterebbe di un colpo importante per migliorare le rispettive ambizioni stagionali. Resta da capire quale delle due società riuscirà a convincere il giocatore e il suo entourage. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro del portoghese.