Polonia, Shevchenko prima scelta: contatti per la rescissione col Genoa

Andriy Shevchenko potrebbe rimettersi subito in sella dopo l'esonero con il Genoa. L'ucraino è in pole per la panchina della Polonia

Potrebbe durare pochi giorni il periodo di pausa di Andriy Shevchenko dopo l'esonero con il Genoa. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' l'ex Milan è in pole per sostituire Paulo Sousa sulla panchina della Polonia. L'ucraino ha già in mano una proposta ufficiale, ci sta riflettendo su e intanto ha avviato i contatti col Genoa per la risoluzione del suo contratto. Se la trattativa non andrà a buon fine, la panchina sarà affidata a Adam Nawalka, che rappresenta alla primissima alternativa.