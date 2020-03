PM – Sickenberger: “Affare Silva-Rebic? Non c’è diritto di riscatto”

CALCIOMERCATO MILAN – Ulrika Sickenberger, giornalista tedesco della ‘BILD’, ha parlato dei dettagli dell’affare last minute André Silva-Ante Rebic tra Milan e Eintracht. Ecco le sue dichiarazioni in esclusiva a noi di PianetaMilan.it: “Siccome l’affare è stato concluso rapidamente alle soglie della chiusura della finestra estiva di trasferimenti, non c’è stato tempo per negoziare un diritto di riscatto. Ma, in base a quanto sappiamo, l’Eintracht Francoforte ha già avviato i dialoghi per un trasferimento di André Silva a titolo definitivo”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

