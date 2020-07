PM – Caliò: “Biglia all’Independiente? Ora no, ma quando tornerà Aguero..”

ESCLUSIVA PM – Franco Caliò, giornalista argentino di TyC Sports, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare di Nahuel Bustos e non solo. Tra le altre cose ha parlato anche del futuro di Lucas Biglia: “Non vedo Lucas Biglia tornare in Argentina nel prossimo futuro. Independiente, il suo club dove ha debuttato, sta cercando di ingaggiarlo e Lucas Pusineri (allenatore dell’Independiente) lo ha chiamato per vedere cosa voleva fare, ma sembra che voglia rimanere in Europa per un altro paio di stagioni. Per tutti quei grandi ex giocatori dell’Independiente che stanno giocando in tutto il mondo, penso che inizieranno a tornare non appena Sergio Aguero completerà la sua promessa e indosserà di nuovo quella maglia. A quel punto, penso che ci saranno molti giocatori che vorranno unirsi a lui”.

