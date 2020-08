PM – Calciomercato Milan – Interesse per Iago André: ecco chi è

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Di Louis Girardi

Iago Andrè Pires de Oliveira è un’ala destra molto promettente proveniente dall’accademia dell’Athletico Paraense (club brasiliano), in cui arrivò nel 2017. Si distingue per velocità e tecnica, ed è molto bravo negli uno contro uno. Ha un’ottima capacità di cross e assicura un buon numero di assist e gol. Dinamico, è in grado di esibirsi in diverse posizioni in campo come ala destra e ala sinistra. Inoltre, Iago è stato convocato più volte per la nazionale brasiliana U17. Il Milan, molto interessato all’esterno offensivo, mandò degli scout per visionarlo in un torneo in cui giocò con la maglia della nazionale brasiliana. Attualmente il club verdeoro non vuole cedere il classe 2002 e vorrebbe tenerlo con sé per almeno altri 2 anni, ma se dovesse arrivare un’offerta alta, l’Athletico Paraense potrebbe cambiare idea.

ECCO QUANTO COSTA IAGO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>