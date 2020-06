PM – Calciomercato Milan – Dopo Kalulu ecco Fabricio Yan del Flamengo

Di Louis Girardi

MERCATO MILAN – Dopo aver chiuso l’affare Pierre Kalulu – si attendono visite mediche e firma sul contratto – il Milan prova a chiudere un altro colpo in prospettiva. Si tratta di un giovane centrocampista brasiliano di appena 16 anni. Il nome è Fabrício Yan ed è il numero 10 delle giovanili del Flamengo.

Il giocatore al termine della stagione potrebbe lasciare il club brasiliano e basterebbe una piccola offerta. Il Flamengo ha proposto al giovane talento brasiliano un rinnovo di contratto, inserendo una clausola di rilascio intorno ai 40-50 milioni. Tuttavia, come appreso dalla nostra redazione, il ragazzo avrebbe fatto sapere che il Milan sarebbe per lui un sogno da realizzare e a cui difficilmente direbbe di no. Attualmente il giocatore è gestito dalla gigantesca compagnia italiana (P&P) di Umberto Riva e Federico Pastorello.

INTANTO PER L’ATTACCO SPUNTA IL NOME DI MOHAMMED KUDUS: I SUOI NUMERI IN STAGIONE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓