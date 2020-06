Calciomercato Milan – Kudus profilo alla Rangnick: i numeri stagionali

MERCATO MILAN – Secondo alcune indiscrezioni spagnole il Milan avrebbe messo nel mirino Mohammed Kudus del Nordsjealland. Attaccante ghanese, Kudus è ancora molto giovane dal momento che il 2 agosto compirà 20 anni. Secondo Tuttosport, rappresenta un profilo alla Rangnick, visto che il tedesco lo teneva monitorato anche per un possibile acquisto in estate del Lipsia.

In questa stagione è entrato nel giro della propria nazionale e con la maglia dei danesi del Nordsjaelland ha segnato complessivamente 10 reti in 24 partite tra campionato e coppe. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Bonaventura ha scelto la sua prossima squadra>>>

