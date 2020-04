PM – Calciomercato Milan, Culeddu nome nuovo: ecco chi è

CALCIOMERCATO MILAN – Di Louis Girardi

Nelle ultime ore pare ci sia anche il Milan nella corsa al giovane Luca Saihi Culeddu, terzino sinistro, all’occorrenza anche centrocampista, di 17 anni. Il giocatore è tentato da un approdo in Italia anche per via del padre italiano. Nonostante la sua giovane età ha gia fatto parte ad alcuni allenamenti con la nazionale maggiore Belga. A fine stagione il giovane terzino lascerà l’Anderlecht e sarà libero a costo zero.

