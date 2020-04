Calciomercato Milan – Jovic, c’è il Napoli: dalla Spagna sono sicuri

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è appeso a un filo vista la situazione contrattuale che lo lega al Milan. Lo svedese non ha chiuso all’ipotesi di un addio a fine stagione, ipotesi che costringerebbe la società a dover cercare un suo sostituto. Tra i nomi sondati dai rossoneri c’è Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che piace da tempo in via Aldo Rossi. Il serbo potrebbe lasciare la Spagna visto il suo difficile ambientamento in stagione.

Attenzione però al Napoli che, secondo quanto riferisce 'Mundo Deportivo', ha individuato in Jovic l'attaccante ideale per la prossima stagione. Il Real Madrid vorrebbe intavolare una trattativa inserendo il cartellino di Fabian Ruiz, ma Gennaro Gattuso non sembra affatto convinto di cedere i suo centrocampista. Situazione intricata, si prospetta un duello di mercato?