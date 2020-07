PM – Agenti Emerson e Roca a Casa Milan: ecco di cosa si è parlato

Di Louis Girardi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – All’estero di parla di accordo raggiunto tra il Milan e Marc Roca, i cui agenti oggi sono stati avvistati a Casa Milan. Da quanto appreso dalla nostra redazione, però, pare non ci sia alcun accordo tra le parti. Oggi in via Aldo Rossi si sono visti Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, che hanno avuto un colloquio con la dirigenza rossonera. Una semplice chiacchierata informale tra le parti. Potrebbero esserci colpi di scena, dal momento che oggi non si è parlato né del centrocampista dell’Espanyol né di Emerson Royal, terzino brasiliano in forza al Betis ma di proprietà del Barcellona.

