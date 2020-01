Pioli: “Mercato? Non so se sabato saremo gli stessi di oggi”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Pioli, ai microfoni di ‘RaiSport’, ha parlato di Milan-Torino, ma anche del mercato che finirà venerdì sera. Ecco che cosa ha detto in merito a quest’ultimo punto: “Mercato? Venerdì si chiuderà, quindi sabato saremo noi, quelli definitivi, che dovranno fare un girone di ritorno ed una seconda parte di stagione all’altezza delle aspettative. Se saremo ancora gli stessi sabato? Non lo so”. Intanto per vedere l’intervista integrale all’allenatore rossonero, continua a leggere >>>

