Pioli, il Milan vuole blindarlo: possibile accordo fino al 2023 | News

Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, vuole blindare Stefano Pioli, tecnico che ha compiuto l'impresa Champions

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Stefano Pioli . Il tecnico, insieme a Franck Kessie , è il vero artefice dell'ottima stagione del Milan. L'obiettivo è quello di allungare i rispettivi contratti, in scadenza nel 2022 . Bisognerà mettersi intorno a un tavolo e parlare, ma l'epilogo in ogni caso sembra scontato: il Diavolo vuole puntare su di loro anche nel futuro.

Da lunedì si inizierà a trattare il rinnovo con Pioli. Ogni giorno può essere quello giusto. L'allenatore, premiato con un bonus da 500 mila euro per l'ingresso in Champions League, ha un contratto da due milioni di euro annui. Per la firma non dovrebbe esserci alcun problema, visto che Pioli ha detto più volte che il Milan è casa sua. L'obiettivo è stato raggiunto, ma il percorso è appena iniziato, così come ha detto lo stesso Maldini: "Questo non è un punto di arrivo, per crescere e competere anche economicamente dobbiamo rimanere in Champions stabilmente". Possibile accordo fino al 2023 o 2024. Il Milan e Pioli continueranno insieme. Impossibile avere dubbi Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Mike Maignan e non solo.