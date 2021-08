Pinto ancora a Londra: al suo rientro in Italia si definirà il futuro di Florenzi

Secondo le ultime indiscrezioni, Tiago Pinto resterà a Londra anche domani. Al suo rientro in Italia, si delineerà il futuro di Florenzi

Alessandro Florenzi, molto probabilmente, diventerà un nuovo calciatore del Milan. Il suo trasferimento nel club di via Aldo Rossi non è ancora definito in quanto il general manager della Roma, Tiago Pinto, si trova ancora a Londra. Secondo 'gianlucadimarzio.com', il dirigente portoghese deve prima di tutto definire l'acquisto di Abraham dal Chelsea. Una volta conclusa la trattativa con i 'blues' tornerà in Italia e verrà definito il passaggio al Milan del terzino classe 1991. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: novità su Yacine Adli, Florenzi e Grillitsch.