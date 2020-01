Perinetti: “Cessione Piatek? Sono stato criticato, ma avevo ragione”

CALCIOMERCATO MILAN – L’ex dirigente del Genoa Giorgio Perinetti, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha parlato del suo ex giocatore Krzysztof Piatek: “Devo dire che al Genoa sono stato molto criticato per non averlo venduto a 70, l’ho ceduto a 35 e ora viene venduto a 27, mi sembra che la mia valutazione sia stata corretta. Il Milan? Sta proseguendo un’opera di costruzione che può dare i suoi frutti. Tornando a Piatek, è successo che è un giocatore con precise caratteristiche che fa fatica in squadre in cui viene richiesta la collaborazione delle punte. Lui è un terminale offensivo e se gli metti la palla in area è un gran realizzatore, ha anche capacità balistiche importanti. Ma non è un giocatore adatto alla manovra”. Intanto il polacco è volato in Germania per firmare con l’Hertha Berlino, continua a leggere >>>

