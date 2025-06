Pellegatti: “Theo Hernandez in panchina? Milan, voglio capire una cosa”

Continua sempre Pellegatti: "Cos'è successo? Abbiamo la parte dalla Spagna che dice che l'Atletico era arrivato a una cifra che sembrava la cifra dell'accordo definitivo. Quando ormai si era arrivati al dunque, secondo gli spagnoli, il Milan avrebbe aumentato la cifra. Allora l'Atletico ha fatto come hanno già fatto le altre squadre: "Grazie, è stato bello" e se ne vanno. Per 2-3 milioni ora rischiamo di perderne 21-22, perché Theo va in scadenza e il Milan perde i soldi. Poi quelle minacce del tipo, "Sì però se si comporterà così, noi interverremo e lo lasceremo in panca". Ecco, voglio capire come si faccia a lasciare un giocatore da 3 milioni e mezzo dopo non averne portati a casa 20, vorrei sapere che cosa dice il proprietario."