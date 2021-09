Pellegatti: “Milan, se Kessié non vuole firmare è dura …” (Video)

Franck Kessié potrebbe non restare al Milan dopo il 30 giugno 2022, data di scadenza del suo contratto. Le parole di Carlo Pellegatti

Carlo Pellegatti , giornalista sportivo e tifoso del Milan , ha parlato del futuro di Franck Kessié , forte centrocampista rossonero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022 e tutt'altro che vicino al prolungamento dell'accordo con il club di Via Aldo Rossi.

"Non ci sono novità. Parole, parole, parole. Se lui non vuole firmare, è un po' dura . Il Milan conta prima o poi di arrivare ad un accordo, ma non è che sia certissimo o sicurissimo ed entusiasta della situazione ".

"Con Theo Hernández e Ismaël Bennacer in scadenza nel 2024 c'è ancora un po' di tempo, Ma il Milan deve cominciare a trovare una linea. Perdere quattro giocatori su quattro a parametro zero (gli altri sono Gianluigi Donnarumma , Hakan Calhanoglu ed Alessio Romagnoli , n.d.r.) sarebbe insopportabile".

"Dispiace non soltanto ai tifosi, ma anche ai contabili rossoneri. Sarebbe una perdita di 150 milioni di euro. Sono 40-50 per Donnarumma, altrettanti per Kessié, 20-25 per Calhanoglu ed altrettanti per Romagnoli. La società è brava a trovare giocatori bravi, ma trovare un vice di Romagnoli o di Kessié, per esempio, è dura".