Donnarumma: “PSG? Un grande onore farne parte: sono molto contento lì”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato della sua esperienza francese dopo Svizzera-Italia di ieri sera a Basilea

Ha fatto scalpore, in estate, il trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Milan al PSG. Il prodotto del vivaio rossonero, infatti, dopo 251 partite con la maglia del club che lo ha cresciuto e per la squadra che ha sempre detto di amare, ha lasciato i rossoneri a parametro zero, con conseguenze nefaste per il bilancio. Tutto per unirsi ai parigini in un'estate in cui il direttore sportivo Leonardo ha voluto realizzare un 'dream team' per vincere tutto e subito.