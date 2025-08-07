Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez . Il messicano è l'unico centravanti rimasto in rosa. Dunque, è necessario investire sul calciomercato per assicurarsi un altro numero 9. In queste ore, un serio candidato al posto sembra essere Hojlund , il danese ex Atalanta. Ecco cosa ha detto in proposito Carlo Pellegatti , storico giornalista rossonero, all'interno di un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Hojlund pista concreta

"Hojlund. Ieri ho avuto la conferma che è in cima alla lista. Sta lavorando Paolo Busardò come intermediario a questo tentativo del Milan. Busardò è stato importante anche nel passaggio dall'Atalanta al Manchester United di Hojlund, quindi ha buoni rapporti col Manchester. Cercherà di portarlo a Milano. Tutto però solo dopo l'arrivo, che appare certo, di Sesko al Manchester. Appena Sesko andrà al Manchester, il Manchester vorrà togliersi un ingaggio, un giocatore dalla rosa. Per Hojlund, però, vorrebbe 30-35 milioni. Il Milan, attraverso Paolo Busardò, cercherà di convincere al prestito con diritto di riscatto".