Pellegatti: “Hojlund, Busardò al lavoro. Ecco quando potrebbe arrivare”

Calciomercato Milan: Carlo Pellegatti, via YouTube, svela dei dettagli rispetto all'operazione che porterebbe Rasmus Hojlund in rossonero
Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Il messicano è l'unico centravanti rimasto in rosa. Dunque, è necessario investire sul calciomercato per assicurarsi un altro numero 9. In queste ore, un serio candidato al posto sembra essere Hojlund, il danese ex Atalanta. Ecco cosa ha detto in proposito Carlo Pellegatti, storico giornalista rossonero, all'interno di un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Hojlund pista concreta

"Hojlund. Ieri ho avuto la conferma che è in cima alla lista. Sta lavorando Paolo Busardò come intermediario a questo tentativo del Milan. Busardò è stato importante anche nel passaggio dall'Atalanta al Manchester United di Hojlund, quindi ha buoni rapporti col Manchester. Cercherà di portarlo a Milano. Tutto però solo dopo l'arrivo, che appare certo, di Sesko al Manchester. Appena Sesko andrà al Manchester, il Manchester vorrà togliersi un ingaggio, un giocatore dalla rosa. Per Hojlund, però, vorrebbe 30-35 milioni. Il Milan, attraverso Paolo Busardò, cercherà di convincere al prestito con diritto di riscatto".

Hojlund e non Vlahovic?

"In questo momento, Hojlund. Per buona pace di tutti quelli che pensavano arrivasse Vlahovic (giocatore che se arriva invece di Hojlund, a me va benissimo lo stesso con 10 s). Vi ho sempre detto che Vlahovic non è in cima alla lista. E adesso c'è il tentativo per Hojlund".

Le tempistiche della trattativa

"Mi avevano detto ieri o l'altro ieri che il nuovo attaccante potrebbe arrivare già all'inizio della settimana prossima per averlo già in panchina, oppure a disposizione o in campo - deciderà Allegri - contro il Bari, prima partita ufficiale del Milan. E avere un Milan con Hojlund, con a disposizione Modric, Jashari ed Estupiñán. Ebbene, mi ricorda proprio quel Milan che giocò contro il Bari in quell'estate dell'87. Ovviamente c'erano altre carature di campioni, ma c'era lo stesso lo stesso interesse. [...]".

"[...] Quindi, attenzione, l'inizio della settimana prossima potrebbe essere importante per Hojlund, sempre che arrivi Sesko al Manchester United. Il Milan lo vorrebbe avere già per la partita contro il Bari. Quindi questa è l'altra notizia della giornata da verificare bene. Però, su Hojlund ci stanno già lavorando in maniera importante. Nel momento in cui arriva Sesko, direi che la tavola è già apparecchiata. Possono arrivare anche le pietanze e sono pietanze appetitose dovesse arrivare Hojlund".

