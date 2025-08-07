Hojlund e non Vlahovic?—
"In questo momento, Hojlund. Per buona pace di tutti quelli che pensavano arrivasse Vlahovic (giocatore che se arriva invece di Hojlund, a me va benissimo lo stesso con 10 s). Vi ho sempre detto che Vlahovic non è in cima alla lista. E adesso c'è il tentativo per Hojlund".
Le tempistiche della trattativa—
"Mi avevano detto ieri o l'altro ieri che il nuovo attaccante potrebbe arrivare già all'inizio della settimana prossima per averlo già in panchina, oppure a disposizione o in campo - deciderà Allegri - contro il Bari, prima partita ufficiale del Milan. E avere un Milan con Hojlund, con a disposizione Modric, Jashari ed Estupiñán. Ebbene, mi ricorda proprio quel Milan che giocò contro il Bari in quell'estate dell'87. Ovviamente c'erano altre carature di campioni, ma c'era lo stesso lo stesso interesse. [...]".
"[...] Quindi, attenzione, l'inizio della settimana prossima potrebbe essere importante per Hojlund, sempre che arrivi Sesko al Manchester United. Il Milan lo vorrebbe avere già per la partita contro il Bari. Quindi questa è l'altra notizia della giornata da verificare bene. Però, su Hojlund ci stanno già lavorando in maniera importante. Nel momento in cui arriva Sesko, direi che la tavola è già apparecchiata. Possono arrivare anche le pietanze e sono pietanze appetitose dovesse arrivare Hojlund".
