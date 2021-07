Pellegatti: “Kessié, nessun incontro oggi. Vlasic più lontano” (Video)

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato delle ultime trattative di calciomercato del club rossonero su YouTube

Per Pellegatti, infatti, non avverrà oggi il tanto atteso incontro tra la dirigenza del Milan e George Atangana , procuratore di Franck Kessié , che dovranno discutere (a questo punto prossimamente) del rinnovo di contratto del centrocampista ivoriano con il club meneghino.

Pellegatti, quindi, ha sottolineato come sia 'quasi saltato' o, per meglio dire, più lontano, l'approdo in rossonero di Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Lo Zenit, infatti, avrebbe presentato un'offerta in contanti per l'acquisto a titolo definitivo del fantasista croato, classe 1997, che starebbe facendo vacillare i moscoviti. Il Milan, finora, si è spinto massimo ad una proposta in prestito con diritto di riscatto.