Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Kaio Jorge andrà alla Juventus”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge è destinato ad andare ai bianconeri. Ecco cosa scrivono nelle ultime ore in Brasile

Kaio Jorge sempre più lontano dal Milan e sempre più vicino alla Juventus in questo calciomercato estivo. Lo ha riferito l'edizione brasiliana di 'Goal'. L'attaccante brasiliano, classe 2002, non si sta infatti allenando con i titolari del Santos in vista della prossima sfida di 'Copa do Brasil' contro la Juazeirense.