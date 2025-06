Pellegatti: “Kean è il sogno di Allegri”. Poi una novità su Leoni

Ha parlato così Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, in riferimento ad Allegri e un possibile sogno per il calciomercato del Milan : "Sembra che ci sia un contatto, visti i buoni rapporti tra Allegri e Cherubini, a proposito di Giovanni Leoni. Sembra destinato quasi ineluttabilmente all'Inter per i buoni rapporti tra i club, ma soprattutto perché Chivu conosce bene e ha lanciato il ragazzo. Ma è intervenuto Allegri. Non c'è stato un sorpasso, ma il Milan si è posto in maniera importante per diventare protagonista della trattativa. Qui si parla di un giocatore veramente interessante e uno dei pochi potenziali fuoriclasse del calcio italiano."

Poi Pellegatti è tornato a parlare di Max:"Si parlava di un possibile scambio tra Milan e Juve, Vlahovic al Milan con Theo alla Juve. Ho indagato ieri a Torino e non ci sono assolutamente conferme. Vlahovic è una dolce o pungente spina per il futuro, decidete voi. Per il prossimo contatto si pensa di arrivare a 12 milioni, non so quante squadre possano arrivare a 12 milioni per Vlahovic. Rimane il nodo dell'ingaggio: deve decidere se prolungare il contratto di 2-3 anni, spalmando il contratto. Poi si parla di una grande voglia di Allegri di prendere Vlahovic. Da quel che so, non mi sembra ci sia tutta questa voglia dell'ex allenatore bianconero."