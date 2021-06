Pellegatti: “Ikoné non è un giocatore che soddisfa i dirigenti del Milan”

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato di un possibile interesse da parte del Milan nei confronti di Jonathan Ikoné

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell'incontro tra Marco Branca e i dirigenti del Milan per Jonathan Ikoné, centrocampista del Lille. Queste le sue parole. "L'ex Inter ha incontrato Ricky Massara e Paolo Maldini. Si sono ipotizzate diverse figure, tra cui quella di Ikoné, esterno del Lille. Non è un giocatore che, però, soddisfa i dirigenti del Milan". Al momento, dunque, pare non esserci un reale interesse nei confronti del francese classe '98. Mercato, il Milan torna su Vlahovic: le ultime news >>>