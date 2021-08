Pellegatti: “Bakayoko e Adli: prima arriva uno, poi l’altro” (Video)

Carlo Pellegatti parla dei probabili nuovi arrivi del Milan sul suo canale YouTube: "Arriverà prima uno e poi l'altro".

Carlo Pellegatti è tornato a parlare di Milan sul proprio canale YouTube, questa volta soffermandosi sugli arrivi di Yacine Adli e Tiémoué Bakayoko . Secondo il noto opinionista, il Diavolo comprerà entrambi i giocatori. Il motivo è semplice: il Milan potrebbe acquistare i due calciatori per ampliare le scelte a disposizione di Stefano Pioli , garantendo i giusti ricambi per una stagione lunga e impegnativa.

"Il prossimo acquisto del Milan sarà Bakayoko. Pensavo fosse una trattativa da ultimi giorni di mercato, invece no, qualcosa è cambiato. Il terreno è fertile per poter chiudere la trattativa, il prestito è da escludere vista la scadenza del contratto l'anno prossimo, ma la formula non sarà un problema. Con lui, Kessié, Bennacer e Tonali, il Milan avrebbe uno dei centrocampi più forti d'Europa. Il giocatore è sempre piaciuto alla proprietà. Con Adli c'è già un accordo di massima, ma ovviamente c'è il Bordeaux che pretende un pò di soldi. Adli diventerà un acquisto di opportunità, solamente se il club francese verrà incontro alle richieste del Milan".