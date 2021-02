Pato, nuova avventura in Iraq? Il Presidente: “Trattativa in corso” / News

Pato giramondo: Iraq nel destino?

Tutti i tifosi del Milan hanno ancora davanti agli occhi il debutto da sogno di Pato in rossonero. A soli 18 anni, il brasiliano ha incantato contro il Napoli, giocando una gara da vero e proprio veterano. Un’avventura iniziata con i migliori auspici, poi terminata dopo una serie infinita di infortuni che ne hanno limitato la crescita. Da qui in poi è iniziata la carriera ‘giramondo’ di Pato, che ha giocato in Inghilterra, Spagna, Cina e Brasile. Dopo l’ultima esperienza nel suo Paese natale, il classe 1989 ha spesso strizzato l’occhio al Milan per un ritorno alla coppia amarcord con Zlatan Ibrahimovic. Ma c’è una novità importante dal suo futuro, che potrebbe essere in Iraq.

Sì perché, secondo quanto riferisce 'Asian Football', c'è una trattativa tra Pato e l'Al Diwaniya SC. Il presidente del club ha affermato: "Le trattative sono ancora in corso, le condizioni che ha posto sono difficili da soddisfare e non è stato raggiunto un accordo definitivo". Quali sarebbero le condizioni? Si parla di un ingaggio da capogiro e una grande casa con piscina privata.