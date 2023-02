Dal paragone con Zidane a quello con Gundogan: Milan, ecco chi è Dahoud

Il Milan potrebbe acquistare a parametro zero Mahmoud Dahoud, calciatore del Borussia Dortmund in scadenza: ecco alcune curiosità su di lui

Enrico Ianuario

Nonostante il mercato estivo sia ancora lontano, non mancano le voci su possibili colpi in entrata da parte del Milan. Tra i calciatori accostati ai rossoneri in vista della prossima stagione c'è anche quello di Mahmoud Dahoud, calciatore che non rinnoverà il contratto con il Borussia Dotmund e che dirà addio in estate al club tedesco. In attesa di scoprire cosa ne sarà del suo futuro, ecco alcune curiosità sul suo conto.

Dahoud, paragoni pesantissimi — Mahmoud Dahoud è sempre stato un calciatore di gran talento, tanto che sin da giovanissimo si è sempre parlato molto bene di lui. Probabilmente i troppi infortuni hanno limitato un po' la crescita del giocatore, il quale è stato paragonato ad un mostro sacro del calcio internazionale. Il tedesco ha come idolo Zinedine Zidane e spesso è stato paragonato al francese per l'eleganza che mostra nelle sue giocate. Ma Dahoud viene anche paragonato anche ad un altro grande calciatore, ancora in attività. Si tratta di Ilkay Gundogan, i quali avrebbero in comune dinamismo, buona visione di gioco e una personalità tale da assumersi rischi nell'ultimo quarto di campo. Paragoni pesantucci, insomma.

Vicino alla Serie A — Nemmeno tanto tempo fa, Dahoud ha rischiato di trasferirsi in Serie A. Per la precisione al Sassuolo, quando sulla panchina neroverde sedeva Roberto De Zerbi, oggi allenatore del Brighton in Premier League. Il calciatore tedesco, infatti, era stato individuato come possibile sostituto di Locatelli in caso di partenza dell'attuale centrocampista della Juventus. Un'idea che non si è mai concretizzata, in quanto Dahoud continua a vestire la maglia del Borussia Dortmund, pur non avendo mantenuto le alte aspettative che si erano create intorno a lui. Mercato Milan, piace Ferguson: la richiesta del Bologna >>>

