Paquetà, storia di un’operazione fallimentare: il brasiliano verrà ceduto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’avventura di Lucas Paquetà in rossonero rischia di chiudersi dopo appena un anno e mezzo. In tutto 44 presenze tra pochi alti e tanti bassi e appena una rete segnata col Milan. I numeri di Paqueta, nella stagione 2019-2020, sono impietosi: 27 gare, di cui appena 13 da titolare, ovvero il 18° minutaggio dell’intera rosa del Milan; ben 11 sostituzioni e la quartultima media-voto dell’intero gruppo rossonero.

Più in generale, a referto, con il Diavolo, da quando è arrivato, c’è un solo gol (Milan-Cagliari 3-0 del 10 febbraio 2019) in 44 gare disputate. Pochissimo, visto che è l’acquisto più caro dell’era Elliott al Milan e tra i più cari nei 120 anni di storia abbondanti del Milan. Quindi, cosa ne sarà di lui?

I 38 milioni spesi 18 mesi fa impongono il Milan di non poter fare minusvalenza sul numero 39 che oggi pesa a bilancio la bellezza di 25 milioni. Difficilmente si riuscirà a trovare un club che voglia mettere sul piatto tale cifra. Allora la soluzione più probabile è quella che vede Paquetà possibile pedina di scambio o contropartita per abbassare le pretese economiche degli altri club. In questo senso il brasiliano è stato spesso accostato alla Fiorentina, visto che piace tanto alla Viola, mentre ai rossoneri piacciono da tempo sia Milenkovic che Chiesa.

Un’altra possibile ipotesi è una cessione in pieno stile Rebic-A.Silva, vale a dire un prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto, ma la valutazione deve sempre essere tale per cui il Milan non segni una minusvalenza a bilancio. Vedremo, ciò che appare più chiaro fino ad oggi è che le grandi speranze che c’erano nell’inverno del 2018 su questo giocatore sono velocemente svanite nel nulla.

