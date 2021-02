Panchina Napoli, Giuntoli: “Gattuso? Siamo con lui, ma a fine anno…” / News

Panchina Napoli, Giuntoli su Gattuso

Il rapporto tra Gennaro Gattuso e il Napoli sembra incrinarsi ogni giorno di più. Dopo l'uscita pubblica dell'ex rossonero contro Aurelio De Laurentiis, appare difficile pensare ad una sua conferma anche per l'anno prossimo. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, nel pre-partita di Atalanta-Napoli, ha commentato la situazione. Parole che non sanno di permanenza a lungo termine… "Siamo con l'allenatore, crediamo in questo progetto. Siamo ancora in lotta per tutte le competizioni. Cerchiamo di fare il massimo, poi a fine anno tireremo le conclusioni".