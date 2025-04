Panchina Milan, Tare e Furlani su tre nomi: una certezza, una bella idea e…

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, durante l'incontro tra Furlani e Tare si sarebbe parlato di tre nomi per la panchina del Milan

Nel momento in cui sarà annunciato il nuovo direttore sportivo, ecco che inizierà la telenovela per il successore di Sergio Conceicao. Quello della panchina del Milan è un tema molto importante ma soprattutto delicato. Dal profilo che sceglieranno i dirigenti rossoneri passa molto del messaggio che il club vorrà mandare ai suoi tifosi. Intano, come riportato da Luca Bianchin sul proprio profilo X, durante la chiacchierata tra Furlani e Tare sarebbero spuntati ben tre nomi.