Panchina Milan, Sarri si propone: è in vantaggio, ma ...

Come scrive 'Tuttosport', il Milan ha bisogno di un grande allenatore, di uno che sappia convincere i calciatori delle sue idee entrando in empatia con loro e con l’ambiente. Le scelte di Fonseca e Conceicao hanno portano ai seguenti dati: dalla nona giornata in avanti, i rossoneri non sono mai andati oltre la settima posizione in campionato. Per il ruolo di direttore sportivo, Furlani potrebbe fare un ultimo tentativo con D’Amico, nonostante la grande irritazione dell’Atalanta sul tema. E per la panchina?