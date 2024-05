Panchina Milan, Marchetti: “De Zerbi affascinante. Thiago Motta piace”

Nel suo consueto editoriale del venerdì su Tuttomercatoweb.com , il giornalista esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato del punto sul mercato allenatori in Serie A . Ecco le ultime sulla panchina del Milan ( ECCO QUANTO SAPPIAMO NOI ) . Tanti i nomi che si stanno facendo nelle ultime ore, ma, al momento, non si sarebbe un chiaro favorito.

Panchina Milan, il punto di Marchetti

"Di nomi ne sono circolati tanti. Lopeteguiaveva passato i primi step ma si è fermato al momento decisivo. E ora è come se si dovesse ripartire da capo. Le candidature non mancano e fra queste c'è certamente Fonseca. Tiago Motta è sempre piaciuto. De Zerbi potrebbe essere affascinante riportarlo in Italia. Ma per il momento nessuno ha fatto lo scatto decisivo. Nessuno ha messo la freccia. E le valutazioni sono aperte. Ma l'identikit (profilo internazionale, capace di valorizzare i giovane, proposta moderna, in grado di poter condividere la strategia con la società) è sempre quello. E sempre di quello bisognerà tenere conto".