Dopo la decisione di lasciar perdere la situazione Julen Lopetegui , Zlatan Ibrahimovic ora si trova con quattro nomi in lista per la panchina del Milan nella prossima stagione. Da diverso tempo vi parliamo del fatto che la possibilità di arrivare all'ex tecnico del Real Madrid è sempre stata molto lontana , nonostante il parere contrario di altri organi di stampa. Ora che il suo profilo sembra davvero lontano, anche grazie alla rivolta social della tifoseria rossonera, rimangono sempre meno allenatori liberi e il Diavolo deve ragionare per forza di cose su questi nomi.

Allenatore Milan, Ibrahimovic vuole lasciare il segno: quattro nomi in lista

Come riferito dal sito di 'Sky Sport', ad oggi, i nomi più caldi sulla lista sono quattro. Roberto De Zerbi del Brighton, Paulo Fonseca del Lille, Ruben Amorim dello Sporting Lisbona e Mark van Bommel dell'Anversa. Quattro tecnici che potrebbero lasciare i rispettivi club al termine della stagione e che non sono prenotati da nessuno. I colleghi, però, ci tengono a sottolineare come si debba considerare sempre la variabile Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è alla sua prima vera grande decisione e non vorrebbe fallire subito.