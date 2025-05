Panchina Milan, Di Marzio: “Conte un pensiero. Su Italiano pressing asfissiante ma…”

Infine, l'insider di mercato ha concluso: "Allegri è un allenatore che il Napoli ha bloccato: a oggi, dà una priorità ai partenopei e la situazione di Conte farà partire il mosaico. In questo caso il Milan potrebbe entrare in scena per Antonio Conte o per Motta anche se ancora non ci sono stati contatti. Antonio Conte non ha preso accordi con nessuno e non ha preso neanche contatti con nessuno, vuole prima parlare con De Laurentiis e con Manna: non si è promesso ad altre squadre. Dopo questo incontro deciderà cosa fare. Il Milan non si è ancora mosso su Conte, la Juve è quella più proiettata".