Panchina Milan, destino segnato per Conceicao. Con lui andrà via anche…

Il Milan perde la finale di Coppa Italia e si avvicina a una conclusione di stagione ancora più deludente. I rossoneri cadono contro il Bologna per 1-0, gol di Ndoye , e dovranno affidare tutte le speranze per l'Europa alle ultime due giornate della Serie A . Intanto, arrivano nuove indiscrezioni riguardo il futuro di Sergio Conceicao .

Attraverso il proprio profilo Twitter, infatti, Fabrizio Romano ha rivelato che, alla conclusione di questa deludente annata, Sergio Conceicao non sarà più l'allenatore del Milan. Ma non solo, poiché a salutare i colori rossoneri sarà anche Joao Felix. Il fantasista portoghese tornerà al Chelsea dopo il prestito di 6 mesi e valuterà nuove scelte per il proprio futuro. In estate, insomma, sembra avvicinarsi una nuova rivoluzione in casa Milan.