Panchina Juventus, niente esonero per Pirlo: confermato fino a fine stagione

I piani alti della Juventus hanno deciso il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera: conferma fino a fine stagione. Le ultime

Apoteosi Milan all'Allianz Stadium di Torino. I rossoneri, in uno dei match più importanti degli ultimi anni, conquistano la vittoria in casa della Juventus dopo ben 10 anni. Un vero e proprio spareggio per la Champions League, che adesso inguaia e non poco la posizione dei bianconeri. Difficile alla vigilia pronosticare una stagione simile per i 9 volte campioni d'Italia in carica, con la possibilità Europa League che diventa sempre più concreta. Una situazione che ha portato la società a indire un summit d'urgenza per discutere del futuro di Andrea Pirlo. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' non ci sarà però nessun esonero immediato per l'ex centrocampista rossonero, che siederà in panchina anche per le prossime partite. A fine stagione, invece, l'ipotesi divorzio sembra ormai praticamente scontata. Milan su Vlahovic: ecco quanto costa e le concorrenti del Diavolo